Пожарные потушили три грузовика под Екатеринбургом, один из которых вез опасный груз

Пожар с тремя фурами на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге ликвидирован в 21.10, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Пожарные проводят засыпку грунтом локальных очагов возгорания бочек с алюминиевой пудрой. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают помощь Росавтодору в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. Для этого спасатели сделали пропил в отбойнике, чтобы направить поток машин по одной полосе встречного движения", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы восемь единиц техники, 23 человек личного состава.