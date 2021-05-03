Жириновский предложил объединить Ямал и Югру с Тюменской областью

03 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Первомай: труд есть, а где рабочая солидарность?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жириновский предложил объединить Ямал и Югру с Тюменской областью

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" предложил "уничтожить" Ямал и Югру как самостоятельные субъекты - объединить их с Тюменской областью в единый регион.
Читайте также:

Парламентарий согласился с мнением Марата Хуснуллина о необходимости укрупнения регионов. Политик отметил, что содержать субъект, в котором проживает меньше трех миллионов человек - экономически нецелесообразно.

"У нас "матрешку" сделали: Тюменская область, а внутри Ямало-Ненецкий автономный округ отдельно и Ханты-Мансийский автономный округ тоже отдельно. Два автономных округа. Зачем все это?" - высказался Жириновский.

Идеальной моделью он считает страну с 40 регионами.

"Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений", – высказался Жириновский.

Напомним, Хуснуллин ранее высказал мнение, что 85 регионов – слишком много для России, и их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность (другими словами, присоединить бедные регионы к богатым). Его высказывания были встречены критикой со стороны некоторых губернаторов, например, главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жириновский предложил объединить Ямал и Югру с Тюменской областью

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Жириновский, тюменская матрешка, ЯНАО, ХМАО, Тюменская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети