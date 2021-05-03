Жириновский предложил объединить Ямал и Югру с Тюменской областью

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" предложил "уничтожить" Ямал и Югру как самостоятельные субъекты - объединить их с Тюменской областью в единый регион.

Парламентарий согласился с мнением Марата Хуснуллина о необходимости укрупнения регионов. Политик отметил, что содержать субъект, в котором проживает меньше трех миллионов человек - экономически нецелесообразно.

"У нас "матрешку" сделали: Тюменская область, а внутри Ямало-Ненецкий автономный округ отдельно и Ханты-Мансийский автономный округ тоже отдельно. Два автономных округа. Зачем все это?" - высказался Жириновский.

Идеальной моделью он считает страну с 40 регионами.

"Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги. Решатся многие проблемы, например: строительство федеральных трасс или медицинских учреждений", – высказался Жириновский.

Напомним, Хуснуллин ранее высказал мнение, что 85 регионов – слишком много для России, и их можно было бы объединить, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность (другими словами, присоединить бедные регионы к богатым). Его высказывания были встречены критикой со стороны некоторых губернаторов, например, главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.