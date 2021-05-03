В Екатеринбурге столкнулись и загорелись три грузовика, один из которых вез опасный груз

В Екатеринбурге столкнулись и загорелись три фуры, одна из которых везла опасный груз. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, авария произошла на дублере Сибирского тракта в 18.35.

Одна из фур перевозила алюминиевую пудру, из-за этого опасного груза существовала угроза взрыва. Ее потушили в ста метрах от места аварии, однако молоковоз и вторая фура на тот момент продолжали гореть. Площадь пожара составляла 50 кв.м. В 19.30 пожар был локализован.

Огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва.

В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 23 человек личного состава.