03 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге столкнулись и загорелись три грузовика, один из которых вез опасный груз

В Екатеринбурге столкнулись и загорелись три фуры, одна из которых везла опасный груз. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, авария произошла на дублере Сибирского тракта в 18.35.

Одна из фур перевозила алюминиевую пудру, из-за этого опасного груза существовала угроза взрыва. Ее потушили в ста метрах от места аварии, однако молоковоз и вторая фура на тот момент продолжали гореть. Площадь пожара составляла 50 кв.м. В 19.30 пожар был локализован.

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации открытого горения. Пострадавших нет. Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва.

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 23 человек личного состава.

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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В Екатеринбурге столкнулись и загорелись три грузовика, один из которых вез опасный груз

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Развитие сюжета:

Ранее 03.05.2021 20:48 Мск Пожарные потушили три грузовика под Екатеринбургом, один из которых вез опасный груз

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