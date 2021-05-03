Депутаты фракции КПРФ в МГД выступили с заявлением в защиту Платошкина

Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме выступили с заявлением в защиту Николая Платошкина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций. На минувшей неделе началось рассмотрение дела по существу, и 4 мая состоится очередное заседание.

"Обвинения не выдерживают никакой критики, поскольку не было проведено ни одной акции протеста, не говоря уже о каком-либо нарушении общественной безопасности или ущербе для имущества. Еще нелепее выглядят попытки навесить на бывшего дипломата ярлык Youtube-экстремиста.Любому неангажированному человеку очевиден заказной характер так называемого уголовного дела против Николая Платошкина. Тысячи людей по всей стране открыто высказываются против незаконного уголовного преследования, называя дело против него откровенно политическим, а самого фигуранта — узником совести. Депутаты и общественные деятели потребовали и продолжают требовать немедленного освобождения Платошкина. Очевидно, его арест вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства", - говорится в сообщении депутатов.

Парламентарии заявляют, что "Дело Платошкина" - очередное звено в цепи политических преследований представителей КПРФ. Они заявляют, что под надуманными предлогами руководителей местных отделений КПРФ и депутатов. При этом коммунисты отмечают, что правоохранители до сих пор не нашли тех, кто напал на члена партии Ивана Егорова, после выявленных им нарушений во время президентских выборов в 2018 г.

"Вопиющим фактом, возмутившим широкую общественность, явилось и то, что при предъявлении обвинения для ареста Николая Платошкина, следствие на протяжении многих месяцев скрывало экспертизу от обвиняемого и его адвокатов! И даже после приобщения данной экспертизы на суде по рассмотрению апелляции по изменению меры пресечения 29 октября 2020 года, суд не принял во внимание очевидную невиновность Платошкина. Затем уже при рассмотрении "дела" в Гагаринском районном суде Москвы, никто не стал знакомиться с многотомными материалами "дела" положенные 30 дней, а почти сразу был назначен суд с явным намерением покончить с "делом"Платошкина за один день. Многочасовое заседание суда привело к тому, что сначала стало плохо адвокату, а затем из-за резкого скачка давления увезли на скорой и самого Николая Платошкина. В результате обследования стало известно, что у Платошкина поражено 25% легких – или недолеченный ковид или рецидив. Сейчас он сдал анализы и находится на самоизоляции дома, как минимум до 5 мая. Непонятно, почему судья, будучи в курсе ситуации, перенесла заседание именно на 4 мая", - сообщили в КПРФ.

Коммунисты потребовали немедленного освобождения Платошкина.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".