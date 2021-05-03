03 Мая 2021
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Рокоссовский, баннер (2021) | Фото: vk.com/wall-47911660_126019

В Краснотурьинске в честь Дня Победы разместили баннеры с орфографическими ошибками

В Краснотурьинске разместили баннеры к 9 мая, на которых фамилию дважды героя СССР Константина Рокоссовского написали с двумя ошибками. Это заметили местные жители и опубликовали гневный пост в "Краснотурьинск LIVE" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это. Для тех, кто делал это, хочется сказать: "если не учебник истории, то гугл вам в помощь!", - возмутился подписчик паблика.

Рокоссовский, баннер(2021)|Фото: vk.com/wall-47911660_126019

Ситуацию прокомментировал депутат заксобрания Свердловской области Сергей Никонов.

"Вопиющая, конечно, ситуация, которая демонстрирует как непрофессионализм тех, кто разместил такие баннеры, так и незнание нашей истории и ее легендарных личностей, благодаря которым была достигнута Великая Победа. Печально, что такое происходит не только накануне Дня Победы, но и в год, когда мы отмечаем 125-летие со дня рождения самого маршала Рокоссовского. Такие баннеры должны быть демонтированы, а в отношении тех, кто согласовывал эти изображения и принимал эту некачественно сделанную работу, безусловно, должны быть сделаны соответствующие оргвыводы", - заявил он.

Отметим, что эта ошибка не единственная. В комментариях интернет-пользователи сообщили, что на световом коробе с надписью: "Спасибо вам за мирное небо!" слово "мирное" написано с лишней буквой "о" - "мироное", а на стенде в честь 9 мая, указано, что Парад Победы проходил 9 мая 1945 года, хотя на самом деле - 24 июня.

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В Краснотурьинске в честь Дня Победы разместили баннеры с орфографическими ошибками

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Теги: 9 мая, день победы, баннер, ошибка, Константин Рокоссовский



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