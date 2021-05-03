03 Мая 2021
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Общество За рубежом
(2004) | Фото

Октоберфест снова отменили

Фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью в Мюнхене, отменен второй год подряд. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы и проходил с тех пор почти ежегодно. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Решение об отмене фестиваля в этом году принято во время совещания региональных властей, в котором приняли участие в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Последний ранее выражал сомнение в проведении "Октоберфеста".

Фестиваль из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами, передает ТАСС.

Мюнхенский фестиваль приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.

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Октоберфест снова отменили

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Теги: октоберфест, отмена



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