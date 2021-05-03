На поддержку медиков, работающих с COVID-больными, направлено 52 миллиарда рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19.

Еще более 4,6 миллиарда рублей будет направлено для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Деньги будут направлены через соцстрах.