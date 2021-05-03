03 Мая 2021
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Делегация федеральных экспертов работает в Югре (2020) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

На поддержку медиков, работающих с COVID-больными, направлено 52 миллиарда рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией и контактирующим с больными COVID-19.

Еще более 4,6 миллиарда рублей будет направлено для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, в случае смерти или получения инвалидности работников из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Деньги будут направлены через соцстрах.

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На поддержку медиков, работающих с COVID-больными, направлено 52 миллиарда рублей

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