Захарова высказалась о ненадежности доллара как ведущей мировой валюты

Действия Вашингтона сегодня повышают сомнения в надежности долларовых транзакций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный "волюнтаризм" еще больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций. В этих условиях задача укрепления независимости и устойчивости финансовой системы любого государства к внешним угрозам становится все более приоритетной", - отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что дискуссия о необходимости снижения зависимости от доллара как ведущей мировой валюты – вопрос уже как минимум последних 10 лет, передает РИА Новости. "Еще потрясения на американском финансовом рынке и последовавший мировой финансово-экономический кризис обострили проблему уязвимости глобальной экономики от долларового господства и поставили под сомнение устойчивость мировой валютной системы, основанной на лидерстве одной национальной денежной единицы", - добавила Захарова.

Напомним, в конце апреля в экспортных расчетах России впервые доля доллара опустилась ниже 50%. По данным Банка России, она составила 48,3%, тогда как годом ранее – 61%. Во многом этому способствовала торговля с Китаем, которая теперь более чем на 80% ведется в евро.

Доля европейской валюты в общем объеме экспорта составила 36,1% в четвертом квартале прошлого года, она выросла по сравнению с третьим кварталом на 10%.

На фоне осложнившихся отношений с США и угрозы санкций Россия начала выводить средства из американской валюты и сокращать вложения в госдолг Америки. Так, в конце февраля Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%. При этом Минфин включил в ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%.