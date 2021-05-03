На корабле, прибывшем в Финляндию из России, выявлено 11 заболевших коронавирусом

На корабле, прибывшем в Финляндию из России, выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом. Речь о контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов, который прибыл в порт Вуосаари в столице Финляндии из Санкт-Петербурга.

"Все случаи заражения коронавирусом выявлены среди экипажа. Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая", - говорится в сообщении. Всего на корабле находились 24 человека.

В администрации Хельсинки сообщили, что один из заразившихся помещен в больницу. До прибытия в РФ судно находилось в Нидерландах.