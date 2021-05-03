"Коронавирусная" смертность в марте повторила февральскую

Смертность из-за коронавируса в марте повторила февральскую, что было понятно еще месяц назад на основании оперативных данных. Об этом говорят обнародованные данные Росстата.

За месяц от коронавируса как основной причины смерти умерли 17,5 тыс. человек, а всего с вирусом - 23,7 тыс. Первая цифра даже чуть превышает аналогичную за февраль. Правда, Росстат уточнил данные за февраль в сторону увеличения, и они превышают смертность за март. Но через месяц то же самое произойдет с мартом, так что формально в марте из-за вируса все же умерло чуть больше людей. Но следует учесть, что в марте было на три дня больше, а это 10% длительности месяца. Поэтому окончательный итог таков, что смертность в марте по меньшей мере на 5% все-таки ниже февральской.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что смертность снижается медленнее, чем число заболевших. Например, с начала года заболеваемость (число положительных тестов) снизилась в три раза, а смертность - лишь в 1,5 раза. То есть летальность как будто повышается. Так, в январе она составила 1,9%, если брать отношение оперативного числа умерших к числу заболевших со сдвигом на полмесяца назад, а в марте - уже 3,7%. В апреле еще больше - 4,4%. По цифрам Росстата рост будет с 3% до 5%.

Однако как число заболевших, так и число умерших вызывают сомнения. В число умерших от коронавируса включают тех, кто умер от осложнений хронических болезней, чего ранее не делалось в случае с ОРВИ. Это методологическое изменение учета причин смертности ставит под вопрос смертность от коронавируса, которая может быть таким образом завышена. К тому же в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней, отмечает врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева.

Число заболевших еще менее обосновано, так как оно приравнивается к числу положительных ПЦР-тестов, которые дают множество ложноположительных результатов. Поэтому число действительно заболевших может быть существенно ниже, а количество легко или незаметно перенесших вирус - многократно выше (об этом говорит доля имеющих антитела), так что реальная летальность составляет доли процента.

То, что смертность от коронавируса снижается гораздо медленнее заболеваемости, говорит в пользу той гипотезы, что люди скорее умирают не от вируса, а от хронических болезней, которыми они и так болеют. Поэтому последствия растягиваются на более длительный срок, и временной сдвиг между кривыми смертности и заболеваемости "расплывается" во времени.