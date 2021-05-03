Богатые богатеют. В 2021 году российские миллиардеры стали богаче на $28 миллиардов

Суммарное состояние российских миллиардеров за первые четыре месяца 2021 года выросло на 27,94 миллиарда долларов. Данные выведены на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, 24 из них - гражданине РФ.

Исходя из данных этого рейтинга, наибольший рост финансов произошел у владельца "Северстали" Алексея Мордашова. Он обогатился на 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 4,57 миллиарда, до 28,4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - 720 миллионов долларов, до 20,4 миллиарда. Потери также понес бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко - минус 511 миллионов, до 17,6 миллиарда, и основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман - минус 562 миллиона, до 13,9 миллиарда долларов.

На первом месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост на 2,06 миллиарда долларов, до 32,1 миллиарда). Следом, после Лисина и Мордашова, - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал вырос на 3,18 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда. Пятое место сохранил Усманов.

Шестое и седьмое места заняли совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 миллиарда и 310 миллионов, до 19,2 миллиарда и 18,7 миллиарда долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние с начала года стало больше на 1,57 миллиарда, до 18,2 миллиарда долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 миллиона, до 16,9 миллиарда долларов).