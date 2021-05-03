Привитым туристам могут разрешить въезд в Европу. Список одобренных вакцин

Еврокомиссия (ЕК) предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза тем иностранным гражданам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат "Спутник V" проходит экспертизу европейского регулятора, напоминает Коммерсант.