Общее число заболевших коронавирусом в Индии приблизилось к 20 миллионам

Общее число заболевших коронавирусом в Индии достигло 19 миллионов 925 тысяч 604 человек.

За сутки заболели 368 тысяч 147 человек, 3 тысячи 417 умерли.

Суточный показатель заболеваемости несколько снизился: накануне было зафиксировано 392 488 новых случаев, а 1 мая - 401 993, что стало мировым рекордом за все время пандемии.

Количество выздоровевших пациентов возросло за сутки на 300 732, до 16 293 003. Национальный коэффициент выздоровления на утро понедельника составляет 81,77% от общего числа заболевших. Этот показатель в Индии непрерывно снижается уже второй месяц: 27 апреля он составлял 82,54%, 15 апреля - 88,31%, а в конце марта он был равен 94,58%, передает Интерфакс.

На лечении находятся 3 413 642 пациента с коронавирусом, что на 63 998 больше, чем сутками ранее.