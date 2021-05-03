03 Мая 2021
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Общество Свердловская область
телевышка, вещание, передатчик, телерадио (2017) | Фото: mrpl.city

В майские праздники телебашню Екатеринбурга украсит праздничная подсветка

Екатеринбургскую телебашню украсит праздничная подсветка: иллюминация на телебашне будет работать в ночь с 3 на 4 мая и с 9 на 10 мая в период с 21.00 до 6.00 в рамках поддержки акции "Бессмертный полк". Также праздничную подсветку связисты зажгут в ночь 7 мая в честь Дня радио.

Подсветка смонтирована в 2015 году. Она состоит из 32 светодиодных белых и красных прожекторов мощностью 50 Ватт и 20 цветодинамических светодиодных прожекторов мощностью по 30 Ватт каждый. Подсвечиваются как внешние, так и внутренние конструкции башни. Высота телебашни в Екатеринбурге 180 метров, она транслирует два пакета цифровых эфирных каналов и около 30 радиостанций. Введена в эксплуатацию в 1955 году.

Напомним, в 2011 году из-за сложной эпидемиологической обстановки акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн. Трансляция мероприятия во всех регионах начнется 8 мая в 15.00 по местному времени.

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В майские праздники телебашню Екатеринбурга украсит праздничная подсветка

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