В Донецке снова начали выплавлять чугун

На Донецком металлургическом заводе выплавили первый после долгого перерыва чугун.

Завод является одним из старейших предприятий в Донбассе, вокруг которого на первых порах и развивалось поселение. В 2014 году его работа была остановлена. Затем вновь производство возобновилось, но вскоре снова было почти остановлено. Оно находилось под управлением ЗАО "Внешторгсервис", при котором многие предприятия стали испытывать большие проблемы, о чем мы писали в специальном материале. Недавно завод был выведен из-под управления ВТС. О новых инвесторах ничего неизвестно.

Видимо, из-за прошлых проблем о будущем завода руководство говорит с осторожностью. Чугун выплавляется на экспорт. Куда его продают, тоже не сообщается.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал это важным событием для республики. Он выразил надежду, что "через три-четыре года мы увидим совершенно другой завод".