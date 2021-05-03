В Мурманске стая собак нанесла девочке более 100 укусов

В Мурманске собаки напали на девочку 2012 года рождения и сильно искусали - на теле ребенка обнаружено более 100 укусов. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Мурманской области.

Установлено, что накануне на улице Фестивальной на девочку напали две собаки, не имеющие чипов. Они укусили ребенка более 100 раз за тело, лицо, конечности. Следователями изъята одежда ребенка, записи камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ответственность, скорее всего понесут лица, на которых возложены функции контроля за численностью и чипированием бездомных собак - дело квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователями изъята одежда ребенка, записи камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.