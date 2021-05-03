03 Мая 2021
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туризм, отдых, отпуск, бассейн, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

Москвичи и петербуржцы в этом году предпочитают проводить отпуск в Крыму, Сочи и Анапе

Москвичи и петербуржцы в этом году предпочитают проводить отпуск в Симферополе, Сочи и Анапе. Эти города стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска - сервис Tutu.ru проанализировал билеты с вылетом из российских столиц, купленные на даты с 1 июня по 31 августа.

"Самое востребованное авианаправление у путешественников из Москвы на лето - это Симферополь, на него приходится около 40% спроса. На аэропорты Краснодарского края суммарно приходится около 37% оформленных из Москвы билетов, причем доля каждого из курортов региона подросла по сравнению с прошлым годом", - отмечается в исследовании.

Средний чек на эти даты за перелет внутри РФ снизился на 11% до 9,4 тыс. рублей (в одну сторону).

Стоимость авиабилетов из Москвы в Симферополь за год увеличилась на 6% до 6,7 тыс. рублей за билет в одну сторону, в Сочи - на 1% до 6,4 тыс. рублей, в Анапу - на 2% до 6,8 тыс. рублей.

 

Также в топ-10 популярных направлений вошли Геленджик (-8% до 7 тыс. рублей), Калининград (-2% до 5,3 тыс. руб.), Краснодар (-10% до 4,9 тыс. руб.), Минводы (-8% до 5,6 тыс. руб.), Горно-Алтайск (+3% до 10 тыс. руб.), Владивосток (-2% до 13,7 тыс. руб.) и Махачкала (+3% до 5,5 тыс. руб.). Средний чек за перелет из Москвы по России за год сократился на 12% до 7,7 тыс. рублей в одну сторону, передает ТАСС.

"У путешественников из Санкт-Петербурга также на первом месте Симферополь, но его доля в оформленных билетах составляет около четверти. Каждый пятый билет из Санкт-Петербурга на лето приобретается в Сочи, а всего на четыре аэропорта Краснодарского края приходится почти 43% спроса, - добавили в компании. - Также в топ-10 авианаправлений на лето из Санкт-Петербурга вошли Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону и Москва".

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Москвичи и петербуржцы в этом году предпочитают проводить отпуск в Крыму, Сочи и Анапе

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Теги: сочи, анапа, крым, отпуск



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