Росатом могут допустить к строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". После смены правительства

Росатом могут допустить к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявила глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии Дана Драбова. Правда, для этого в стране должно смениться правительство, передает Коммерсант.

"Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Если будем ждать выборов, может случиться, что получит свободное поле для деятельности новое правительство, которое уничтожит нынешнее политическое единение в том, кого призвать к участию в тендере, а кого нет. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей", - сказала госпожа Драбова в эфире Чешского телевидения.

Росатом исключен из числа претендентов на строительство нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в Чехии. Также российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере в качестве компании-субподрядчика.

За отстранение Росатома от участия в тендерах выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он связал это решение с расследованием правоохранительных органов страны, в ходе которого, якобы, была выявлена причастность российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в местечке Врбетице в 2014 году.