Новая эпоха: население Китая начало сокращаться

03 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Первомай: труд есть, а где рабочая солидарность?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
население, рождаемость, демография, кнр, китай (2014) | Фото: http://topwar.ru/5014-ssha-i-kitay-kakaya-derzhava-ruhnet-pervoy.html

Новая эпоха: население Китая начало сокращаться

В Китае случилось неслыханное: население страны начало сокращаться. Эпохальный перелом произошел после того, как в 2020 году рождаемость уже который год подряд рухнула до нового исторического минимума. Об этом пишет Financial Times.
Читайте также:

Недавно мы писали о том, что эпоха демографического роста в Китае закончилась. В 2020 году рождаемость за год упала в 1,4 раза к прошлому году. А за четыре последних года сократилась в 1,7 раза. Это беспрецедентное падение, характерное для войн и т.п. Тем более удивительным оно является в свете того, что в 2015 году в всем семьям разрешили иметь двоих детей. Это дало лишь небольшой всплеск рждаемости годом позже, но затем начался обвал, который продолжается до сих пор. При этом власти Китая так и не отменили запрет на третьего и последующих детей. То есть в условиях уже начавшегося вымирания в стране продолжается политика подавления рождаемости, введенная в конце 1970-х. Но если тогда она была отчасти оправдана очень быстрым ростом населения, то позже сохранялась слишком долго и подорвала демографический потенциал Поднебесной. Например, мужчин 30-35 лет сейчас около 65 млн, а от 15 до 20 лет - лишь 40-45 млн. Те же пропорции и для женщин, и их заметно меньше, чем мужчин, поскольку родители часто убивали девочек, желая, чтобы единственным ребенком был сын, который сможет больше помогать им в старости. Это значит, что через 10 лет потенциальных родителей будет еще в 1,5 раза меньше.

"Темпы и масштабы демографического кризиса в Китае быстрее и больше, чем мы себе представляли. Это может иметь катастрофические последствия для страны", - говорит эксперт пекинского аналитического центра Хуан Вэньчжэн.

Правительство должно было опубликовать данные переписи населения в начале апреля. Глава Национального бюро статистики Лю Айхуа заявил, что задержка была вызвана необходимостью дополнительной проверки перед официальным объявлением, что вызвало критику в соцсетях. Источники издания сообщают, что китайские власти не спешат обнародовать эти данные, так как они будут ударом для общества. И попытаются их как-то смягчить. Так, замдиректора статистического бюро провинции Аньхой Чэнь Лонгган заявил, что должностные лица должны обратить пристальное внимание на реакцию общественности.

В докладе Народного банка Китая, опубликованном на прошлой неделе, суммарный коэффициент рождаемости оценен на уровне менее 1,5 ребенка на женщину, хотя для воспроизводства он должен быть 2,1. По существу, "удельная" рождаемость в Китае такая же, как в России, но темпы сокращения населения могут быть еще больше из-за того, что в Китае рождаемость падала гораздо сильнее и за более короткий срок. Это приведет к более быстрому старению и сокращению населения.

"Проблемы, связанные с демографическим сдвигом в Китае, могут быть больше, чем ожидалось", - говорится в докладе Народного банка Китая.

Банк считает, что нужно вообще отказаться от всех мер "планирования семьи". Накануне.RU писало о том, что по факту это является замаскированным подавлением рождаемости. Также мы еще в 2014 году писали о том, что Китай ждут большие проблемы в демографии, но прогнозировали, что его население начнет сокращаться только в конце 2020-х. Все происходит гораздо быстрее. Вероятно, то же произойдет и с другими странами и континентами.

В 2019 году на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае основатель SpaceX Илон Маск заявил, что самой большой проблемой, с которой человечество скоро столкнется, станет сокращение населения, в том числе трудоспособного.

"В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, – демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", – сказал Маск.

Новости из Китая свидетельствуют о том, что мир гораздо быстрее, чем предполагалось, вступает в новую эпоху - эпоху быстрого вымирания. И если в Китае все произошло так быстро, то и в планетарном масштабе это может произойти гораздо быстрее. При этом на уровне ООН и других глобальных структур доминирует тот же дискурс на сокращение рождаемости и населения. Идеологию "устойчивого развития", которая продвигается на глобальном уровне, историк Андрей Фурсов называет идеологией "бархатного геноцида".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новая эпоха: население Китая начало сокращаться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, население, демография



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети