Новая эпоха: население Китая начало сокращаться

В Китае случилось неслыханное: население страны начало сокращаться. Эпохальный перелом произошел после того, как в 2020 году рождаемость уже который год подряд рухнула до нового исторического минимума. Об этом пишет Financial Times.

Недавно мы писали о том, что эпоха демографического роста в Китае закончилась. В 2020 году рождаемость за год упала в 1,4 раза к прошлому году. А за четыре последних года сократилась в 1,7 раза. Это беспрецедентное падение, характерное для войн и т.п. Тем более удивительным оно является в свете того, что в 2015 году в всем семьям разрешили иметь двоих детей. Это дало лишь небольшой всплеск рждаемости годом позже, но затем начался обвал, который продолжается до сих пор. При этом власти Китая так и не отменили запрет на третьего и последующих детей. То есть в условиях уже начавшегося вымирания в стране продолжается политика подавления рождаемости, введенная в конце 1970-х. Но если тогда она была отчасти оправдана очень быстрым ростом населения, то позже сохранялась слишком долго и подорвала демографический потенциал Поднебесной. Например, мужчин 30-35 лет сейчас около 65 млн, а от 15 до 20 лет - лишь 40-45 млн. Те же пропорции и для женщин, и их заметно меньше, чем мужчин, поскольку родители часто убивали девочек, желая, чтобы единственным ребенком был сын, который сможет больше помогать им в старости. Это значит, что через 10 лет потенциальных родителей будет еще в 1,5 раза меньше.

"Темпы и масштабы демографического кризиса в Китае быстрее и больше, чем мы себе представляли. Это может иметь катастрофические последствия для страны", - говорит эксперт пекинского аналитического центра Хуан Вэньчжэн.

Правительство должно было опубликовать данные переписи населения в начале апреля. Глава Национального бюро статистики Лю Айхуа заявил, что задержка была вызвана необходимостью дополнительной проверки перед официальным объявлением, что вызвало критику в соцсетях. Источники издания сообщают, что китайские власти не спешат обнародовать эти данные, так как они будут ударом для общества. И попытаются их как-то смягчить. Так, замдиректора статистического бюро провинции Аньхой Чэнь Лонгган заявил, что должностные лица должны обратить пристальное внимание на реакцию общественности.

В докладе Народного банка Китая, опубликованном на прошлой неделе, суммарный коэффициент рождаемости оценен на уровне менее 1,5 ребенка на женщину, хотя для воспроизводства он должен быть 2,1. По существу, "удельная" рождаемость в Китае такая же, как в России, но темпы сокращения населения могут быть еще больше из-за того, что в Китае рождаемость падала гораздо сильнее и за более короткий срок. Это приведет к более быстрому старению и сокращению населения.

"Проблемы, связанные с демографическим сдвигом в Китае, могут быть больше, чем ожидалось", - говорится в докладе Народного банка Китая.

Банк считает, что нужно вообще отказаться от всех мер "планирования семьи". Накануне.RU писало о том, что по факту это является замаскированным подавлением рождаемости. Также мы еще в 2014 году писали о том, что Китай ждут большие проблемы в демографии, но прогнозировали, что его население начнет сокращаться только в конце 2020-х. Все происходит гораздо быстрее. Вероятно, то же произойдет и с другими странами и континентами.

В 2019 году на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае основатель SpaceX Илон Маск заявил, что самой большой проблемой, с которой человечество скоро столкнется, станет сокращение населения, в том числе трудоспособного.

"В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, – демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", – сказал Маск.

Новости из Китая свидетельствуют о том, что мир гораздо быстрее, чем предполагалось, вступает в новую эпоху - эпоху быстрого вымирания. И если в Китае все произошло так быстро, то и в планетарном масштабе это может произойти гораздо быстрее. При этом на уровне ООН и других глобальных структур доминирует тот же дискурс на сокращение рождаемости и населения. Идеологию "устойчивого развития", которая продвигается на глобальном уровне, историк Андрей Фурсов называет идеологией "бархатного геноцида".