Число погибших в киргизо-таджикском приграничном конфликте выросло до 35

Замминистра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова заявила, что в ходе конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 183 человека, 34 погибли. Позднее число погибших возросло до 35, от полученных ранений умер мужчина 1960 года рождения.

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. В Бишкеке заявили, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновений применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24, перелает ТАСС.

В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

По данным киргизского Минздрава, основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике сожжены или разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, здание отдела милиции, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта в общей сложности эвакуированы 33 тыс. мирных жителей.