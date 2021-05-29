В Москве за день выпало 40% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало 40% месячной нормы осадков. На главной столичной метеостанции в районе ВДНХ уровень осадков оценили в 20 мм.

Месячная норма осадков для мая в столице - 51 мм, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что сильный ливень в Москве привел к подтоплениям и перебоям в работе общественного транспорта на Боровском шоссе, проспекте Генерала Дорохова, Комсомольской площади и площади Борьбы.

По данным мэрии, упавшее из-за порыва ветра дерево заблокировало движение транспорта на улице Вильгельма Пика. Пострадавших нет. К 18:30 восстановительные работы на месте инцидента завершены.

МЧС России предупредило о ливне, грозе и усилении ветра в Москве до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе до конца суток.