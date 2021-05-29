Россия в ближайшее время даст Белоруссии в долг $500 млн

Россия в ближайшее время даст Белоруссии в долг $500 млн - это второй транш госкредита общим объемом $1,5 млрд.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что деньги поступят Минску "в ближайшее время".

Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. "Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ, передает ТАСС.