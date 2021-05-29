29 Мая 2021
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Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин (2021) | Фото: spravedlivo.ru

"Хотите или нет". "Справедливая Россия - За правду" собирается объединиться с КПРФ

Партия "Справедливая Россия — За правду" считает стратегической целью объединение с КПРФ. Сопредседатель партии Захар Прилепин ожидает, что в случае интеграции партий к коалиции присоединятся и другие левые силы.

"У нас есть задача объединиться с коммунистами. Это огромная задача, которую мы перед собой поставили, и коммунистам об этом сообщили, что мы будем с вами объединяться. Хотите вы или нет. Но это неизбежно. Это стратегическая цель", - заявил Прилепин.

В феврале 2020 года писатель и общественный деятель Захар Прилепин объявил о создании партии "За правду". В политсовет партии тогда вошли 34 человека — в частности, певица Юлия Чичерина и Стивен Сигал. 22 февраля 2021-го партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию "Справедливая Россия — За правду", передает Коммерсант.

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Теги: справедливая россия за правду, кпрф, объединение



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