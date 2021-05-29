29 Мая 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

На Ямале из-за повреждения нефтепровода произошло загрязнение почвы

На Ямале из-за повреждения нефтепровода произошло загрязнение почвы.

По сообщению пресс-службы управления МЧС по округу, об аварии сообщили представители ООО "Газпром переработка", которые обследовали трубопровод и обнаружили свищ нефтесодержащей жидкости. Загрязнение, по предварительным данным, произошло на площади 85 квадратных метров, место разгерметизации находится в 30 км на юг от КС-03 (30 км юго-восточнее п. Ханымей, Пуровский район).

Данная территория не относится к водоохранной зоне. На потребителях данный инцидент не сказался. К ликвидации последствий аварии привлекается 37 человек и 12 единиц техники ООО "Газпром переработка".

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Теги: нефтепровод, повреждение, загрязнение



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