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Экономика В России Пермский край
логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

Общее годовое собрание акционеров ПАО "Уралкалий" приняло решение не выплачивать дивиденды

28 мая 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (Компания), одного из ведущих мировых производителей хлористого калия, сообщается на сайте компании.

Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» по итогам 2020 года.

Акционеры избрали Совет директоров Компании. В его состав вошли Александр Базаров, Игорь Буланцев, Даниел Вулф, Дмитрий Коняев, Дмитрий Мазепин, Люк Мане, Пол Остлинг, Димитрий Татьянин, Сергей Чемезов и Елена Эскина.

Акционеры утвердили аудиторов Компании на 2021 год: АО «Делойт и Туш СНГ» для отчетности по МСФО и АО «Энерджи Консалтинг» для отчетности по РСБУ, а также избрали Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий».

Справка. «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

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Теги: уралкалий, собрание акционеров, дивиденды



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