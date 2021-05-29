Минпросвещения озвучило планы по организации школьного питания

Министерство просвещения отчиталось об организации горячего питания учеников младших классов в минувшем учебном году. По словам чиновников, была проделала масштабная работа, однако проблем избежать не удалось.

Замминистра просвещения Андрей Николаев поблагодарил российские регионы за работу.

«Хочу выразить благодарность всем субъектам Российской Федерации. Мы все вместе реализовали масштабный проект, который был инициирован главой государства, выполнили свою работу качественно и успешно», – отметил Николаев.

По словам руководителя Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерия Алексеева, были отработаны 99,2% поступивших сигналов из регионов. Сотрудники ОНФ продолжают работу с жалобами и заявлениями. Алексеев призвал регионы во время каникул принять меры для информирования родителей и разместить информацию о питании на сайтах учреждений образования.

«Тема обеспечения школьников горячим питанием не теряет своей актуальности. Лето – это время для осмысления опыта и серьезной фундаментальной подготовки к следующему учебному году. Нам нужно обеспечить максимально эффективное развитие этого проекта. Уверен, что в следующем учебном году система будет налажена и мы уже не будем говорить о сбоях и проблемах, а в сфере внимания окажутся вопросы здорового питания», – подчеркнул Андрей Николаев.

Качество питания в последнее время активно обсуждают эксперты и предлагают идеи для улучшения ситуации, однако не все комбинаты работают на улучшение качества услуг.

К примеру, компания «Артис-Детское питание» в прошлом году благодаря демпингу получила многомиллионные контракты на обслуживание школ и детсадов. При этом работа компании вызвала много жалоб на плохое качество питания.

Надзорные органы отреагировали на жалобы родителей проверками. В частности, Петербургский Роспотребнадзор выявил на производстве «Артиса» более десятка нарушений, которые спустя три месяца не были устранены. Ведомству пришлось обратиться в суд.