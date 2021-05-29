29 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: t.me/uraltransprok

В Екатеринбурге сошли с рельс цистерны с дизтопливом, содержимое течет на грунт

В Екатеринбурге сошли с рельс цистерны с дизтопливом.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем канале Telegram, инцидент произошел во время роспуска железнодорожного подвижного состава на чётной сортировочной горке ст. Екатеринбург-Сортировочный. Три цистерны с топливом слетели с рельс, содержимое выплеснулось.

(2021)|Фото: t.me/uraltransprok

"В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас, на место выехал транспортный прокурор. Задержек пассажирских поездов не допущено, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы. 

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Теги: дизтопливо, цистерны



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