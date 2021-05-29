Васильева: Россияне почти утратили Отечество

Результаты гуманитарного образования таковы, что россияне почти утратили Отечество. Об этом рассказала на радио "Вести ФМ" экс-министр просвещения, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

"Мы практически утратили основополагающие ценности, прежде всего Отечество, осознание национального чувства. Это приобретает огромное значение, потому что давление на Россию только усиливается. Сейчас, как никогда, высока роль исторического гуманитарного образования", - сказала она.

Васильева отметила, что в СССР преподавалось, что отечественная история до 1917 года - это мрак, а после 1991 года - что история СССР - это мрак. В результате все люди сейчас обучены в той или иной мере презирать историю России: которые постарше - царскую эпоху, молодые - советскую.

Экс-министр раскритиковала технократический подход к образованию. Детей должны учить прежде всего личности, знающие и любящие историю России. Сейчас же упор делается на подготовку управленцев, что неправильно.

Также Васильева обратила внимание на то, что для детей очень мало игр, в которых можно узнать о России, наших героях, истории, почти нет русских игрушек, русских мультфильмов и мало даже русских сказок. А информационный фон воспитывает иванов, не помнящих родства.

При этом, по данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, патриотами себя считают 89% россиян.