29 Мая 2021
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Ольга Васильева, Парламентские слушания о повышении качества образования в Госдуме (2019) | Фото: Госдума РФ

Васильева: Россияне почти утратили Отечество

Результаты гуманитарного образования таковы, что россияне почти утратили Отечество. Об этом рассказала на радио "Вести ФМ" экс-министр просвещения, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.
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"Мы практически утратили основополагающие ценности, прежде всего Отечество, осознание национального чувства. Это приобретает огромное значение, потому что давление на Россию только усиливается. Сейчас, как никогда, высока роль исторического гуманитарного образования", - сказала она.

Васильева отметила, что в СССР преподавалось, что отечественная история до 1917 года - это мрак, а после 1991 года - что история СССР - это мрак. В результате все люди сейчас обучены в той или иной мере презирать историю России: которые постарше - царскую эпоху, молодые - советскую.

Экс-министр раскритиковала технократический подход к образованию. Детей должны учить прежде всего личности, знающие и любящие историю России. Сейчас же упор делается на подготовку управленцев, что неправильно.

Также Васильева обратила внимание на то, что для детей очень мало игр, в которых можно узнать о России, наших героях, истории, почти нет русских игрушек, русских мультфильмов и мало даже русских сказок. А информационный фон воспитывает иванов, не помнящих родства.

При этом, по данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, патриотами себя считают 89% россиян.

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Теги: патриотизм, образование, Ольга Васильева



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