29 Мая 2021
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Политика
На пляжах под Туапсе появилась нефть (2021) | Фото: t.me/readovkanews

"Фиксируем радужную пленку". Глава Росприроднадзора рассказала о нефтяном пятне около Туапсе

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в прибрежной зоне Черного моря около Туапсе замечено нефтяное пятно.

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас её обрабатывают сорбентом", - рассказала чиновница в Instagram.

По ее словам, сотрудники ведомства отбирают пробы, следят за устранением последствий.

Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.

Ранее местные жители обнаружили в Туапсе на диком пляже большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.

В ГУМЧС по по Краснодарскому краю уточнили, что нефтесодержащая жидкость обнаружена в 790 метрах от берега. Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать.

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Ранее 26.05.2021 08:02 Мск Росприроднадзор назвал возможные причины выброса нефтепродуктов в Туапсе
Ранее 25.05.2021 12:07 Мск СКР: Выброс нефтесодержащих веществ под Туапсе мог произойти с глубоководного выпуска
Ранее 25.05.2021 11:13 Мск У берегов Туапсе произошел разлив нефти, в городе введен режим повышенной готовности

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