29 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
(2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге в результате мощного пожара в промзоне обрушился ангар. Есть вероятность взрыва

Мощный пожар тушат в промзоне на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. От жара пламени обрушился ангар, есть опасность взрыва.

Как сообщили в пресс-службе местного управления МЧС, распространение огня удалось остановить на площади в 450 "квадратов".

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой, плотной задымленностью, а также угрозой взрыва бочек с ГСМ, расположенных внутри и рядом с ангаром.

(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара функционирует штаб пожаротушения. Тушение пожара продолжается, принимаются все меры для ликвидации открытого горения.

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