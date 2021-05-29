В Екатеринбурге в результате мощного пожара в промзоне обрушился ангар. Есть вероятность взрыва

Мощный пожар тушат в промзоне на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге. От жара пламени обрушился ангар, есть опасность взрыва.

Как сообщили в пресс-службе местного управления МЧС, распространение огня удалось остановить на площади в 450 "квадратов".

Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой, плотной задымленностью, а также угрозой взрыва бочек с ГСМ, расположенных внутри и рядом с ангаром.

Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара функционирует штаб пожаротушения. Тушение пожара продолжается, принимаются все меры для ликвидации открытого горения.