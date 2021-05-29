Адвокаты бывшего схиигумена Сергия обжаловали продление ареста

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия обжаловали продление ареста. Ранее, напомним, Басманный суд Москвы постановил, что опального священника нужно содержать под стражей до 21 июня.

Защитники рассчитывают, что суд пересмотрит решение и изменит его на домашний арест или выпустит экс-схимонаха под залог, передает Коммерсант.

Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре, который контролировал отец Сергий, прошла спецоперация. В результате Романов был задержан силовиками.

После этого ему вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву. Впоследствии Сергий был заключен под стражу, затем его арест был продлен до конца мая.

В среду Басманный суд принял решение: оставить отца Сергия под стражей до 21 июня 2021 года.

Как сообщало Накануне.RU, недавно расследование по делу отлученного от церкви бывшего схиигумена было завершено. Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами.