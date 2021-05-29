Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса: теперь еще заразнее

Вьетнамские ученые выявили новый вариант коронавируса, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов: он более заразный и легко передается воздушным путем. Названия у гибрида пока нет.

На новый вариант вируса возложили ответственность за повальное заражение в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения заболевания во время четвертой волны коронавируса, начавшейся в стране 27 апреля.

До настоящего момента во Вьетнаме были зарегистрированы семь штаммов коронавируса, включая британский, индийский и южноафриканский, передает ТАСС.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме в январе 2020 года были выявлены 6 713 инфицированных, из которых 3 643 заразились за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 47 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 3 770 заболевших.