Новосибирский гаишник после погони случайно застрелил нарушителя

В Новосибирской области гаишник случайно застрелил нарушителя - в момент задержания пистолет выстрелил прямо в голову.

Telegram-каналы сообщают, что инцидент завершил погоню за нарушителем, который пытался скрыться от преследования. Машину удалось остановить, полицейский пытался обезвредить водителя, на выручку которому пришел его попутчик. Сотрудник охраны правопорядка переключился на второго нарушителя, попутно достав пистолет. В пылу борьбы оружие выстрелило в голову задерживаемому.

В пресс-службе управления СК по области уточнили, что 38-летний сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий. Он применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы.

Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются медики. Возбуждено дело.