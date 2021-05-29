29 Мая 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Река Катунь на Алтае (2020) | Фото: Накануне.RU

Вода в Телецком озере может подняться до критических отметок. Жителей готовят к эвакуации

Вода в Телецком озере на Алтае продолжает подниматься, уровень может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по республике.

"Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 см., подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу", - предупреждают спасатели. Местных жителей начали готовить к возможной эвакуации.

"Приготовьте теплые вещи, продукты питания, документы, запас питьевой воды. Заранее позаботьтесь о домашних животных, отгоните их в безопасные места", - обращается МЧС к жителям опасной зоны.

Напомним, 27 мая в Кытмановском районе республики прошел ураган с дождём и градом, сносивший легкие постройки.

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Теги: телецкое озеро, бия, подъем воды, эвакуация



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