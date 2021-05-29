29 Мая 2021
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Происшествия
МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

Космический мусор пробил обслуживающую систему МКС

Космический мусор пробил обслуживающую систему МКС. Об этом сообщает Канадское космическое  агентство.

Пострадала передвижная обслуживающая система Canadarm-2. Повреждение заметили еще 12 мая. Специалисты CSA и NASA сфотографировали область манипулятора, в которую попал объект, и пришли к выводу, что мусор не нанес урона, способного помешать работе манипулятора. Ущерб локализован на маленькой площади на теплозащитном покрытии.

Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач, передает Интерфакс.

В настоящее время на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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