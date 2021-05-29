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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В администрации Лянтора прошли обыски

В администрации Лянтора прошли обыски по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Югре, расследуемые эпизоды имеют отношение к 2019-2020 годам.

По версии следствия, администрация Лянтора и муниципальные учреждения с декабря 2019 по октябрь 2020 провели несколько аукционов и заключили договоры на выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства, территории, прилегающей к административным зданиям, и объектов благоустройства. Предприниматели добросовестно исполняли обязательства по договорам, однако заказчики в одностороннем порядке отказались от исполнения контрактов.

Кроме того, по заявлению руководителя одного из учреждений, предприниматель был включен в реестр недобросовестных поставщиков, что также решением суда признано незаконным, а один из руководителей необоснованно предъявил претензии по исполнению контракта с требованием об оплате штрафов на сумму около 1 миллиона рублей и без согласия предпринимателя произвел зачет взаимных требований на сумму около 2 миллионов рублей.

В служебных помещениях администрации города и муниципальных учреждений проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

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Теги: лянтор, обыски



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