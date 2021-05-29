Швеция прекращает делать ПЦР-тесты за их ложностью
В Швеции больше не будут делать ПЦР-тесты на коронавирус за их бесполезностью. Соответствующие критерии оценки распространения коронавируса разработало шведское агентство общественного здравоохранения.
Отмечается, что технология ПЦР не различает вирусы, которые способны заражать клетки, и вирусы, которые были инактивированы иммунной системой. Поэтому эти тесты не могут быть определить, кто действительно является реальным распространителем вируса. При этом РНК вирусов часто может быть обнаружена через несколько недель или даже месяцев после инфицирования. То есть человек уже давно выздоровел, а ПЦР показывает, что он все еще заразный. В то время как инфекционность высока лишь в самом начале.
Новые критерии оценки отсутствия у пациента инфекции просты: если после появления симптомов его состояние в течение семи дней улучшается, то он считается свободным от инфекции. Для пациентов с более выраженными симптомами этот срок составляет две недели. В тяжелых случаях лечащий врач оценивает индивидуально. Критерии были разработаны в сотрудничестве с представителями специализированных ассоциаций в области инфекционных заболеваний, клинической микробиологии, гигиены и инфекционного контроля.
ПЦР-тесты подвергались резкой критике экспертов, но их продолжают делать во всем мире, приравнивая число положительных тестов к числу "зараженных" и раздувая общие цифры, которые к тому же только суммируют. Так, в России сообщают о более чем 5 млн случаев, но из них почти 4,7 млн выздоровели, а "открытых" только около 260 тыс.
Интересно, что ПЦР-тесты на коронавирус были разработаны еще в январе 2020 года Кристианом Дростеном, у которого самого вируса не было и проверить свою технологию он не мог. Но ВОЗ в нарушение научных норм приняла эту непроверенную технологию в качестве протокола для обнаружения вируса, отмечал историк Андрей Фурсов.
"И даже эта коррумпированная ВОЗ в декабре 2020 года была вынуждена признать, что эти дростеновские тесты дают ложноположительные результаты. В Израиле заместитель директора Минздрава Итамар Гротто заявил, что так как 9 из 10 тестов дают ложноположительные результаты, их не имеет смысла делать", - рассказал Фурсов.