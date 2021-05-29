Швеция прекращает делать ПЦР-тесты за их ложностью

В Швеции больше не будут делать ПЦР-тесты на коронавирус за их бесполезностью. Соответствующие критерии оценки распространения коронавируса разработало шведское агентство общественного здравоохранения.

Отмечается, что технология ПЦР не различает вирусы, которые способны заражать клетки, и вирусы, которые были инактивированы иммунной системой. Поэтому эти тесты не могут быть определить, кто действительно является реальным распространителем вируса . При этом РНК вирусов часто может быть обнаружена через несколько недель или даже месяцев после инфицирования. То есть человек уже давно выздоровел, а ПЦР показывает, что он все еще заразный. В то время как инфекционность высока лишь в самом начале.

Новые критерии оценки отсутствия у пациента инфекции просты: если после появления симптомов его состояние в течение семи дней улучшается, то он считается свободным от инфекции. Для пациентов с более выраженными симптомами этот срок составляет две недели. В тяжелых случаях лечащий врач оценивает индивидуально. Критерии были разработаны в сотрудничестве с представителями специализированных ассоциаций в области инфекционных заболеваний, клинической микробиологии, гигиены и инфекционного контроля.

ПЦР-тесты подвергались резкой критике экспертов, но их продолжают делать во всем мире, приравнивая число положительных тестов к числу "зараженных" и раздувая общие цифры, которые к тому же только суммируют. Так, в России сообщают о более чем 5 млн случаев, но из них почти 4,7 млн выздоровели, а "открытых" только около 260 тыс.

Интересно, что ПЦР-тесты на коронавирус были разработаны еще в январе 2020 года Кристианом Дростеном, у которого самого вируса не было и проверить свою технологию он не мог. Но ВОЗ в нарушение научных норм приняла эту непроверенную технологию в качестве протокола для обнаружения вируса, отмечал историк Андрей Фурсов.

"И даже эта коррумпированная ВОЗ в декабре 2020 года была вынуждена признать, что эти дростеновские тесты дают ложноположительные результаты. В Израиле заместитель директора Минздрава Итамар Гротто заявил, что так как 9 из 10 тестов дают ложноположительные результаты, их не имеет смысла делать", - рассказал Фурсов.