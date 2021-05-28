В тюменском пруду был найден автомобиль с человеческими костями

В Тюмени следователи выясняют, кому принадлежат останки, найденные в затонувшем автомобиле ВАЗ 2106, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Автомобиль с костями был обнаружен вчера вечером в пруду Студенческом, расположенным на ул. Мельникайте. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Будут назначены экспертизы, чтобы установить личность погибшего, а также давность и причины его смерти. После чего, следователи сверятся с базой данных без вести пропавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.