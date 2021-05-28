Парламентарии Прикамья раскрыли кошельки: доходы самого богатого составили почти 627 миллионов рублей

Депутаты заксобрания Прикамья отчитались о доходах за "коронакризисный" 2020 год. В тройке лидеров по доходам депутаты-единороссы, передает кореспондент Накануне.RU.

Самым богатым парламентарием стал депутат-единоросс Николай Благов. Его доход составил 626,8 млн руб. Согласно декларации, большая часть суммы — 624,5 млн руб. - это расходы по операциям с ценными бумагами. Налоги депутату будут начислять с дохода в 23,6 млн руб. Годом ранее доходы депутата составляли 379,8 млн руб.

В собственности Благова пять земельных участков, один из них находится в долевой собственности. Также ему принадлежат пять жилых домов, площадь самого маленького составляет 89 кв. м., самого большого - 454 кв. м.

Также он является владельцем квартиры 81 кв. м. Еще народный избранник является владельцем восьми нежилых зданий, и восьми нежилых помещений. Автопарк Благова состоит из двух легковых автомобилей: Genesis G80 и М-21, грузовых автомобилей Daimler-Benz LF 408 G и ГАЗ-66. Кроме того, он владелец прицепа, снегохода и моторной лодки.

Супруга Благова задекларировала доход в 14,5 млн руб. Также ей принадлежат 40 земельных участков, из которых пять находятся в долевой собственности, квартира площадью 301 кв. м., два дома площадью 139 и 260 "квадратов". Также она владеет тремя нежилыми помещениями. Автопарк жены Благова состоит из двух легковых автомобилей Volkswagen Touareg, катера, грузового фургона, уборочно-погрузочной машины и трактора.

Второе место по доходам занимает "единоросс" Дмитрий Осипов, задекларировавший доход в 209,4 млн руб. Ему принадлежит квартира в 57,6 кв. м. Годом ранее доходы парламентария составили 198 млн руб.

Доход жены депутата составил 1,2 млн руб. Она владеет тремя квартирами 52,6 кв. м., 73,2 кв. м, 180 кв. м. Также она владелица дома в 274 "квадрата", двух земельных участков 299 кв. м и 590 кв. м, офисного помещения. Ездит супруга парламентария на автомобилях Lexus - в ее собственности три таких авто.

Третье место по доходам занял депутат Олег Третьяков. Он задекларировал 183,4 млн руб. (включая иные доходы). Ему принадлежат шесть квартир, площадь самой маленькой 32 кв. м, самой большой - 151 кв. м квартира площадью 113,7 кв. м. принадлежит ему вместе с супругой. Также парламентарий владеет пятью земельным участками, один из которых в долевой собственности.

Ездит парламентарий на автомобиле Mercedes-Benz G, мотоцикле BMW, кроме того, ему принадлежит прицеп и мотолодка. В собственности жены две квартиры (44 и 83 кв. метра) и доля 1/2 в общей с супругом квартире (113 кв. метров), а также автомобиль Renault KAPTUR. Доход супруги парламентария составляет свыше 648 тыс.

Депутат Александр Житников задекларировал 189 транспортных средств. Его автопарк состоит из легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, снегохода и различной спецтехники. Кроме того, парламентарий является владельцем 17 земельных участков, четырех жилых домов, пяти квартир и двух гаражей. Доход за 2020 составил 128,2 млн руб.

Доходы спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих выросли с 6,9 млн руб. до 8,2 млн руб. Он владеет двумя квартирами 128,9 кв. м и 76,3 кв. м, двумя земельными участками 1648 кв. м и 969 кв. м, объектом незавершенного строительства 417 кв. м и автомобилем Audi TT.

Супруга политика в 2020 году указала доход в 29,5 млн руб. Она владеет гостевым домом , 1/6 доли земельного участка 480 кв.м. и 1/6 доли квартиры 65,3 кв. м..