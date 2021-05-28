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Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Наталья Поклонская отказалась от участия в праймериз "ЕР" ради новой должности

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем telegram-канале сообщила, что снимает свою кандидатуру с праймериз "Единой России", на котором должны выбрать кандидатов для участия в выборах в Государственную думу нового созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой отказ от участия в выборах Поклонская объяснила выходом на новую работу. Какую именно - она не сообщила, пообещав только, что снова может надеть китель.

"Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", - заявила она, пообещав, что скоро ее могут увидеть на личных приемах в Крыму.

Напомним, еще в марте зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявляла, что собирается баллотироваться в восьмой состав нижней палаты российского парламента. Также Поклонская сообщала о желании стать послом России на Украине, отметив, что отдает себе отчет в том, что на Украине ей никто не гарантирует безопасность.

В марте 2014 г., после воссоединения Крыма с Россией, Наталью Комарову назначили на должность и.о. прокурора Крыма. 2 мая по указу президента РФ Владимира Путина избавилась от приставки "и.о". Пост прокурора Крыма покинула в сентябре 2016 г., после избрания в Госдуму РФ. В седьмую годовщину крымского референдума по присоединению к России Наталья Поклонская назвала проблемы полуострова, которые за семь лет так и не удалось решить.

Отметим, что Поклонская единственная из фракции "ЕР" в нынешнем созыве проголосовала против закона о повышении пенсионного возраста.

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Теги: Наталья Поклонская, праймериз, Единая Россия, новая должность



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