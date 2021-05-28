Путин и Лукашенко на встрече обсудили события после посадки в Минске самолета Ryanair

Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в Кремле.

Одной из тем обсуждения стали события после посадки в Минске самолета Ryanair. Происходящее главы назвали "всплеском эмоций" и подчеркнули, что их встреча была запланирована до этого события.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - отметил Путин. Тем не менее, обсуждая реакцию Запада, президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что в прошлом году вывозить людей, застрявших из-за коронавируса на курортах помогала белорусская авиакомпания "Белавиа".

"Тогда все закрылось. Один аэропорт в Минске работал, и мы вывозили своих людей. Они все закрыли. И попросили "Белавиа" – представляете, какая мерзость? – они попросили нашу компанию, и наша компания вывезла тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще было наглухо закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года и начале этого нам благодарны, коллективу "Белавиа", за вывезенных людей, спасенных", - высказался лидер Беларуси.

Он отметил, что к случа с самолетом Ryanair "Белавиа" не имеет никакого отношения и что коллектив "Белавиа", который в "ковид вывозил их тысячами наказали".

"Самолет Президента Боливии в свое время посадили, Президента вывели из самолета – и ничего, тишина", - заметил в свою очередь Путин, имея ввиду вынужденную посадку в столице Австрии самолета с президентом Боливии Моралесом, который возвращался на родину с московского Форума стран - экспортеров газа. Инцидент произошел 2 июля 2013 г. после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.

Поводом для этого послужили подозрения, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международного права.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.