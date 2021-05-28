28 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко на встрече обсудили события после посадки в Минске самолета Ryanair

Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в Кремле.

Одной из тем обсуждения стали события после посадки в Минске самолета Ryanair. Происходящее главы назвали "всплеском эмоций" и подчеркнули, что их встреча была запланирована до этого события.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - отметил Путин. Тем не менее, обсуждая реакцию Запада, президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что в прошлом году вывозить людей, застрявших из-за коронавируса на курортах помогала белорусская авиакомпания "Белавиа".

Путин, Лукашенко(2021)|Фото: kremlin.ru

"Тогда все закрылось. Один аэропорт в Минске работал, и мы вывозили своих людей. Они все закрыли. И попросили "Белавиа" – представляете, какая мерзость? – они попросили нашу компанию, и наша компания вывезла тысячи человек: шведов, немцев, поляков, литовцев (у них вообще было наглухо закрыто), американцев. Тысячи вывозили в Минск, поскольку единственный аэропорт был открыт, а потом американцы у нас забирали людей, и мы им туда отвозили. Не представляете, как они были в конце прошлого года и начале этого нам благодарны, коллективу "Белавиа", за вывезенных людей, спасенных", - высказался лидер Беларуси.

Он отметил, что к случа с самолетом Ryanair "Белавиа" не имеет никакого отношения и что коллектив "Белавиа", который в "ковид вывозил их тысячами наказали".

"Самолет Президента Боливии в свое время посадили, Президента вывели из самолета – и ничего, тишина", - заметил в свою очередь Путин, имея ввиду вынужденную посадку в столице Австрии самолета с президентом Боливии Моралесом, который возвращался на родину с московского Форума стран - экспортеров газа. Инцидент произошел 2 июля 2013 г. после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.

Путин, Лукашенко(2021)|Фото: kremlin.ru

Поводом для этого послужили подозрения, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международного права.

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

Несколько европейских компаний не смогли выполнить рейсы в Москву из-за отсутствия разрешения российской стороны на прибытие по альтернативному маршруту.

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Теги: Лукашенко, Путин, встреча, белоруссия, Ryanair, санкции, евросоюз



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