Стали известны самые богатые екатеринбургские депутаты

Депутаты Екатеринбургской гордумы традиционно отчитались о своих доходах. Соответствующие данные деклараций размещены на сайте городского парламента, передает Накануне.RU.

Пальма первенства у Дмитрия Николаева. Предприниматель задекларировал годовой доход в размере 65 миллионов 380 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга самых обеспеченных парламентариев города занял Алексей Вихарев. Адвокат заработал за 2020 год более 41 миллиона рублей.

Бронза у застройщика Владимира Крицкого. Экс – замглавы уральской столицы получил в 2020 году 37, 5 миллионов рублей.

Глава УК Железнодорожного района Александр Колесников задекларировал более 29,5 миллионов рублей.

Павел Пустозёров замыкает пятерку. Политик задекларировал более 25 миллионов рублей.