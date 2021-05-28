28 Мая 2021
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Стали известны самые богатые екатеринбургские депутаты

Депутаты Екатеринбургской гордумы традиционно отчитались о своих доходах.  Соответствующие  данные деклараций размещены на сайте  городского парламента, передает Накануне.RU.

Пальма первенства у Дмитрия Николаева.  Предприниматель задекларировал годовой доход в размере 65 миллионов 380 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга самых обеспеченных парламентариев города занял Алексей Вихарев. Адвокат заработал за 2020 год более 41 миллиона рублей.

Бронза у застройщика Владимира Крицкого. Экс – замглавы уральской столицы получил в 2020 году  37, 5 миллионов рублей.

Глава УК Железнодорожного района Александр Колесников задекларировал более  29,5 миллионов рублей.

Павел Пустозёров замыкает пятерку. Политик задекларировал более 25 миллионов рублей.

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Теги: Екатеринбург, ЕГД, доходы, депутаты



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