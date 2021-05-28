Мэр-миллионер: глава Екатеринбурга отчитался о доходах за 2020-й год

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался о своих доходах за 2020-й год. Как передает корреспондент Накануне.RU, декларация чиновника опубликована на сайте городской думы.

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Согласно представленным данным, официальный доход Орлова в прошлом году составил 23 млн 195 тысяч рублей. В собственности градоначальника есть земельный участок, жилой дом, гараж и машиноместо. В пользовании мэра - квартира, жилой дом и участок.

Вся недвижимость находится в России. Передвигается Алексей Орлов на автомобиле "Тойота Ленд Крузер 200", также ему принадлежат снегоболотоход и прицеп к легковому авто.

Напомним, на прошлой неделе о своих доходах за 2020-й отчитались другие чиновники администрации Екатеринбурга.