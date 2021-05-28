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Экономика
Андрей Костин (2020) | Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ раскритиковал инициативу об ограничении на выдачу кредитов

Глава банка ВТБ Андрей Костин подверг критике инициативу об ограничении банков на выдачу кредитов при рисках чрезмерной закредитованности граждан.

Напомним, Центробанк России может получить полномочия по установлению ограничения на выдачу банковских кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования в стране. Проект закона об этом разработали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред этого комитета Игорь Дивинский.

По мнению Костина, создается "прецедент перехода от экономических методов регулирования к жестко административным", и это "очень пугает".

"И вообще лиха беда начало... ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране. Может, это сравнение не совсем адекватно, но я бы все же хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много", - цитирует Костина "Российская газета".

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Теги: втб, андрей костин, кредиты



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