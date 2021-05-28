28 Мая 2021
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Спортивно-досуговый центр, проект, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске появится на перекрёстке Интернациональная - Северная появится спортивно-досуговый центр

В Нижневартовске на пересечении улиц Интернациональной и Северной началось строительство спортивно-досугового центра с торговыми площадями. Во время заседания инвестиционного совета, которое состоялось в администрации города под руководством исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко, застройщик рассказал о сроках реализации проекта, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Сейчас район МЖК обновляется – возводят новые многоэтажные жилые дома. Так как в данном районе нет спортивных объектов, по договоренности с администрацией города было принято решение строить не просто торговый центр в шаговой доступности. Учреждение будет включать в себя фитнес-залы, а также универсальный зал для игр, например, в мини-футбол. Проект полностью реализуется за счёт компании, и должен воплотиться в ближайшие два года", - рассказал во время заседания руководитель отдела брокериджа ООО "Югра-строй" Анатолий Мухачёв.

По словам представителя строительной компании, жители обновлённого района смогут в одном месте воспользоваться услугами бытового обслуживания и сделать повседневные покупки. Перед объектом планируется создать благоустроенную территорию для прогулок и отдыха.

Спортивно-досуговый центр, проект, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"Район, где ведётся возведение объекта, один из молодых – здесь много семей с детьми. Действительно, в данной части города есть дефицит спортивных учреждений. Поддерживаю решение представителей бизнеса возвести не просто очередной магазин, а, в первую очередь, сделать этот объект социально-направленным: создать современную зону для занятий спортом", - добавил директор МАУ Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" Руслан Куштанов.

Как отметил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников, на месте бывшего района МЖК, который в основном состоял из двухэтажных домов, появится пять многоэтажных. Проект предусматривает строительство 9, 12, 5 и 16-этажных блок-секций. В 22 подъездах будет больше восьмисот квартир.

Отметим, что работы по строительству жилых домов, которые уже ведутся в микрорайоне 10-В в районе МЖК (на пересечении улиц Интернациональной и Зимней), проходят в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Договор о развитии застроенной территории заключён с ЗАО "Нижневартовскстройдеталь". Он рассчитан на семь лет. Срок окончания договор – 2025 г. Однако компания-застройщик планирует выполнить все работы гораздо раньше.

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Теги: Спортивно-досуговый центр, Нижневартовск



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