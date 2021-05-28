28 Мая 2021
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Обь, нефтепровод (2021) | Фото: Накануне.RU

Ростехнадзор выявил причину аварии на Оби: компании-нарушители наказаны

Комиссия Ростехнадзора завершила расследование технических причин аварии магистрального продуктопровода "Губкинский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ", которая произошла 6 марта на Оби, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Авария с выходом широкой фракции легких углеводородов и ее последующим возгоранием произошла вследствие разгерметизации продуктопровода в месте производственного дефекта околошовной зоны кольцевого сварного шва, образованного на этапе строительства продуктопровода. Повреждение не является естественным следствием эксплуатации.

Причиной аварии стали организационные нарушения. В частности не было контроля за техническим состоянием подводной части продуктопровода с применением достаточных методов диагностирования в ходе эксплуатации. Методы технического диагностирования при проведении внутритрубной диагностики были недостаточными. Также не была обеспечена полнота исследований в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности, что привело к необъективной оценке и прогнозам технического состояния объекта.

"Запсибтрансгаз" привлекут к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Также "административку" получат компании которые проводили внутритрубную диагностику "Тьюбоскан" и экспертизу промышленной безопасности магистрального продуктопровода "НЦТО".

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Теги: Обь, разлив нефти, исследование



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