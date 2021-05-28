Дело по участку в Челябинском бору отправили на пересмотр, и снова - в облсуд

28 мая в Седьмом кассационном суде прошло заседание по делу об изменении границ Челябинского бора. Границы эти были изменены решением депутатов Законодательного собрания Челябинской области еще в декабре 2019 года, результатом стала целая серия судебных разбирательств, инициированных челябинскими активистами, и сегодня стало известно, что дело в итоге будет снова слушаться в Челябинском областном суде, передает корреспондент Накануне.RUU.

После решения южноуральских депутатов по выделению в границах Челябинского бора участка в 4,23 гектара для строительства корпуса детской хирургии (там должно быть и детское отделение для больных онкологией ребят) поднялась волна критики. Во-первых, стройка нанесет ущерб памятнику природы – Челябинскому бору, во-вторых - активисты и даже некоторые медики справедливо указывают, что в случае реализации проекта у этого нового медицинского учреждения начнется настоящий транспортный коллапс. Строить новый детский корпус, по их мнению, необходимо на более или менее свободном участке в Челябинске, а не лезть в бор.

Тем не менее, власти региона и прежде всего заместитель губернатора Ирина Гехт "продавили" это спорное решение через ЗСО, после чего и начались судебные тяжбы.

Ситуация вошла в активную фазу после решения Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, которое было вынесено еще 2 февраля. Этот суд признал незаконным решение депутатов о выделении участка в бору с изменением границ, что поначалу воодушевило активистов. И вот сегодня юридическая служба областного парламента (заседание до этого откладывалось) добилась своего и отправила дело опять в Челябинский областной суд, дата заседания которого пока неизвестна.

"Решение Челябинского областного суда от 20 мая 2020 года в части отказа в удовлетворении административного иска о признании иска о признании недействующим постановления Законодательного собрания от 26 декабря 2019 года № 2240 и апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 2 февраля 2021 года отменено", - процитировала пресс-служба Седьмого кассационного суда сегодняшнее решение.

Стоит добавить, что против решения по бору активно выступала и выступает депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина и ряд общественников-экологов, они даже проводили несколько акций у входа в Челябинский бор. На встречи приходил и председатель комитета по экологии ЗСО Михаил Махов, прошло несколько встреч в самом парламенте, правда, никаких результатов стороны не могут продемонстрировать. Самое удивительное во всей этой истории – позиция чиновников областного комитета по экологии, долго отмалчивавшихся по скандальной стройке.

Накануне.RU продолжит следить за этой историей.