В Минтруде не увидели предпосылок для введения четырехдневки

В Минтруде заявили, что не видят ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Пока оформленных инициатив на этот счет в ведомство не поступало, передает "Интерфакс".

В данный момент активно внедряется альтернативный режим работы - удаленная занятость, сообщил министерства Антон Котяков.

"Независимо от режима организации вашего рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно", - подчеркнул при этом министр.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.