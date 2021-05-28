28 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на ул. Амундсена в Екатеринбурге (2021) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила велосипедиста

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня днем в Екатеринбурге на ул. Амундсена, 106. В результате аварии погиб 30-летний велосипедист, житель Пензенской области.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по предварительным данным, водитель "Митсубиси" при движении по ул. Амундсена со стороны ул. Вонсовского допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. От удара велосипед отлетел в автомашину "Инфинити", водитель которой двигался попутно с иномаркой по левому ряду.

ДТП на ул. Амундсена в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Как рассказывает водитель "Инфинити", он сразу затормозил, когда увидел как пострадавший выехал сзади из-за встречной грузовой автомашины. В свою очередь водитель "Митсубиси" – 20-летняя девушка со стажем вождения два месяца, она двигалась по крайнему правому ряду со скоростью 60 км/ч, велосипедиста не видела из-за кузова "Инфинити".

В результате ДТП от полученных травм житель Пензенской области скончался в автомашине скорой медицинской помощи.

ДТП на ул. Амундсена в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

"На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции, а также следователь специализированного отдела по расследованию дорожно - транспортных происшествий ГУ МВД России по Свердловской области. В настоящее время по данному происшествию должностными лицами проводятся все необходимые процессуальные действия. Водители транспортных средств направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянение. Причины будут выяснены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение", - сообщили в Госавтоинспекции.

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Теги: Екатеринбург, ДТП, велосипедист



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