Трансферные вести: кто уйдет и может придти в стан ФК "Урал"?

28 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО
футболисты ФК Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

Трансферные вести: кто уйдет и может придти в стан ФК "Урал"?

Две недели назад завершился очередной сезон российской Премьер – Лиги. Несмотря на то, что летнее трансфертное окно в России откроется только 26 июля клубы высшего дивизиона отечественного футбола уже решают кого из игроков оставить в команде, кого пригласить или же выставить на продажу. По сведениям Накануне.RU ФК "Урал" с высокой долей вероятности покинут три игрока.

Так, по слухам, контракт будет расторгнут досрочно с экс – нападающим московского "Велеса" Артёмом Максименко. Форвард не смог закрепиться в составе клуба с берегов Исети. Игрок линии атакипришел в клуб минувшей зимой.

Также оранжево – черных покинет защитник Игорь Калинин. Футболист, по имеющейся информации, будет приглашен в ФК "Ростов".

Кроме того, "шмели" могут расстаться с полузащитником Юрием Бавиным. Игрок давно выбыл из основного состава екатеринбуржцев и недавно вернулся из аренды. Игрок отправлялся за игровой практикой в ФК "Тамбов".

Потерей для боссов команды из Екатеринбурга станет экс – полузащитник донецкого "Шахтера" Роман Емельянов. 29 – летний игрок обороны недавно был прооперирован из-за проблем с позвоночником.

Как стало известно, срок восстановления футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.

Что касается трансфертных приобретений, то в настоящий момент екатеринбуржцы пытаются вернуть себе вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.

Ранее данный голкипер отыграл череду матчей на "ноль" в майке ФК "Урал".

Помимо всего прочего пока неясно останется ли в команде нападающий Павел Погребняк. Контракт легендарного футболиста заканчивается в июне. Между тем, руководство "Урала" хотело бы перезаключить с экс – игроком немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" контракт еще на сезон.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ФК Урал, футбол, РПЛ, Премьер - лига



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети