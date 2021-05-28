Трансферные вести: кто уйдет и может придти в стан ФК "Урал"?

Две недели назад завершился очередной сезон российской Премьер – Лиги. Несмотря на то, что летнее трансфертное окно в России откроется только 26 июля клубы высшего дивизиона отечественного футбола уже решают кого из игроков оставить в команде, кого пригласить или же выставить на продажу. По сведениям Накануне.RU ФК "Урал" с высокой долей вероятности покинут три игрока.

Так, по слухам, контракт будет расторгнут досрочно с экс – нападающим московского "Велеса" Артёмом Максименко. Форвард не смог закрепиться в составе клуба с берегов Исети. Игрок линии атакипришел в клуб минувшей зимой.

Также оранжево – черных покинет защитник Игорь Калинин. Футболист, по имеющейся информации, будет приглашен в ФК "Ростов".

Кроме того, "шмели" могут расстаться с полузащитником Юрием Бавиным. Игрок давно выбыл из основного состава екатеринбуржцев и недавно вернулся из аренды. Игрок отправлялся за игровой практикой в ФК "Тамбов".

Потерей для боссов команды из Екатеринбурга станет экс – полузащитник донецкого "Шахтера" Роман Емельянов. 29 – летний игрок обороны недавно был прооперирован из-за проблем с позвоночником.

Как стало известно, срок восстановления футболиста может занять от 6 до 12 месяцев.

Что касается трансфертных приобретений, то в настоящий момент екатеринбуржцы пытаются вернуть себе вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.

Ранее данный голкипер отыграл череду матчей на "ноль" в майке ФК "Урал".

Помимо всего прочего пока неясно останется ли в команде нападающий Павел Погребняк. Контракт легендарного футболиста заканчивается в июне. Между тем, руководство "Урала" хотело бы перезаключить с экс – игроком немецкого "Штутгарта" и английского "Фулхэма" контракт еще на сезон.